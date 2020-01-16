2020-01-16T14:11:56+03:00
Здоровье

В тюменской клинике мужчине предложили купить бесплатную справку

Горожанин рассказал о случае в социальных сетях
Вадим Бегун
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В тюменской клинике мужчине предложили купить бесплатную справку.В тюменской клинике мужчине предложили купить бесплатную справку.Фото: Ольга Крыльцова
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В тюменской клинике обратившемуся мужчине предложили купить справку о прохождении медкомиссии на госслужбу. Хотя до этого по телефону ему говорили, что эта бумага не будет стоить ни копейки.

«Комиссия стоит 6 400 рублей, это при том, что оклад в моей структуре 12 тысяч рублей. Девушка в регистратуре предложила пройти медкомиссию в частной клинике. Теперь вопрос: зачем из бюджета выделяют многомиллионные средства на строительство этих медучреждений, если за все процедуры там берут в разы больше, чем в частных клиниках?», – спрашивает возмущенный аноним в одной из местных групп «ВКонтакте».

В департаменте здравоохранения региона ответили, что справки от нарколога и психиатра, на основании которых дается учетная форма, необходимая для поступления на госслужбу, выдаются бесплатно.

– В них делается пометка о том, что это именно для поступления на госслужбу, для получения других справок (на вождение, владение оружием и т.д.) они будут не действительны, – сказала пресс-секретарь ведомства Александра Малыгина, добавив, что если в поликлинике вам предложили прохождение платно – это повод обратиться к главному врачу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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