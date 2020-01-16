2020-01-16T13:39:18+03:00
Общество

Директору тюменской клининговой компании арестовали счета за невыплату зарплат уборщицам

Долги копились как снежный ком
Вадим Бегун
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Бизнесвумен не платила зарплату уборщицам. Фото - pixabay.com.Бизнесвумен не платила зарплату уборщицам. Фото - pixabay.com.
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Директору клининговой компании из села Мальково пришлось отчитываться из-за невыплаты заработной платы своим сотрудникам. Женщина задолжала двенадцати уборщицам около 220 тысяч рублей.

– Местная жительница более четырех лет занималась предпринимательской деятельностью в сфере чистки и уборки. К декабрю 2018 года заказчики стали задерживать оплату за проделанную работу, бизнесвумен нечем было рассчитываться с сотрудниками, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Специалисты ведомства несколько раз приезжали домой к должнице, требуя явиться для ответа, однако никаких действий с ее стороны не происходило.

В декабре 2019 года сотруднику Службы все же удалось арестовать имущество в счет долга по зарплате. В десятидневный срок вся сумма была переведена на счета взыскателей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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