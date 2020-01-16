Прокуроры помогли выбить многодетной тюменке полмиллиона рублей за смерть супруга

16 Янв. 2020 2020-01-16T12:50:10+03:00

На работе мужа заявили, что ни в чем не виновны

Изменить размер текста: A A

Тюменские прокуроры помогли женщине, которая воспитывает четырех детей, получить выплату за смерть мужа. Несмотря на то что в организации заявили о своей невиновности в кончине мужчины.

– По апелляционному представлению прокурора было отменено решение Уватского районного суда. Там отказали в удовлетворении иска многодетной матери, которая пыталась взыскать моральный вред за смерть супруга на работе. Суд первой инстанции пришел к выводу, что мужчина умер от общего заболевания, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Как выяснилось, в деле все же были доказательства, что смерть наступила в результате несчастного случая на производстве. Таким образом, женщина получила 500 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU