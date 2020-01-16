2020-01-16T12:50:10+03:00
Общество

Прокуроры помогли выбить многодетной тюменке полмиллиона рублей за смерть супруга

На работе мужа заявили, что ни в чем не виновны
Вадим Бегун
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Прокуроры помогли выбить многодетной тюменке полмиллиона рублей за смерть супруга.Прокуроры помогли выбить многодетной тюменке полмиллиона рублей за смерть супруга.Фото: Ольга Крыльцова
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Тюменские прокуроры помогли женщине, которая воспитывает четырех детей, получить выплату за смерть мужа. Несмотря на то что в организации заявили о своей невиновности в кончине мужчины.

– По апелляционному представлению прокурора было отменено решение Уватского районного суда. Там отказали в удовлетворении иска многодетной матери, которая пыталась взыскать моральный вред за смерть супруга на работе. Суд первой инстанции пришел к выводу, что мужчина умер от общего заболевания, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Как выяснилось, в деле все же были доказательства, что смерть наступила в результате несчастного случая на производстве. Таким образом, женщина получила 500 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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