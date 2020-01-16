Крещение-2020 в Тюмени: какую погоду обещают горожанам синоптики

16 Янв. 2020 2020-01-16T12:23:06+03:00

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В Тюмени на Крещение будет довольно тепло. К тому же в эти выходные, на которые как раз и выпал христианский праздник, пойдет сильный снег.

По прогнозам Тюменского гидрометцентра, 18 января в областном центре столбик термометра покажет минус три градуса. Ожидается переменная облачность и мелкий снег. В этот день будет дуть южный ветер со скоростью шесть метров в секунду, его порывы достигнут одиннадцати метров в секунду.

Ночь с 18 на 19 января выдастся довольно морозной: столбик термометра опустится до минус 18 градусов. В воскресенье будет немного теплее, чем в субботу, снег усилится. Ветер сменить свое направление с южного на юго-западное.

На следующей неделе будет примерно такая же погода. Лишь во вторник горожан ждет мелкая «неприятность»: в этот день ртуть в термометре остановится на отметке минус 14 градусов.

Кстати, в прошлом году на Крещение также было довольно тепло – всего 5–7 градусов ниже нуля.

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ИСТОЧНИК KP.RU