2020-01-16T12:23:06+03:00
Общество

Крещение-2020 в Тюмени: какую погоду обещают горожанам синоптики

Природа преподносит новые сюрпризы местным жителям
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменские синоптики рассказали о погоде на Крещение.Тюменские синоптики рассказали о погоде на Крещение.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

В Тюмени на Крещение будет довольно тепло. К тому же в эти выходные, на которые как раз и выпал христианский праздник, пойдет сильный снег.

По прогнозам Тюменского гидрометцентра, 18 января в областном центре столбик термометра покажет минус три градуса. Ожидается переменная облачность и мелкий снег. В этот день будет дуть южный ветер со скоростью шесть метров в секунду, его порывы достигнут одиннадцати метров в секунду.

Ночь с 18 на 19 января выдастся довольно морозной: столбик термометра опустится до минус 18 градусов. В воскресенье будет немного теплее, чем в субботу, снег усилится. Ветер сменить свое направление с южного на юго-западное.

На следующей неделе будет примерно такая же погода. Лишь во вторник горожан ждет мелкая «неприятность»: в этот день ртуть в термометре остановится на отметке минус 14 градусов.

Кстати, в прошлом году на Крещение также было довольно тепло – всего 5–7 градусов ниже нуля.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды»Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Скорая помощь на Крещение будет дежурить возле купелей

Врачи не рекомендуют окунаться в ледяную воду людям с хроническими заболеваниями без предварительной подготовки (подробнее)

Крещение-2020 в Тюмени: верующим предлагают идти к купелям в носках

Медики и священнослужители дают тюменцам советы, как одеться, чтобы не замерзнуть (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуроры помогли выбить многодетной тюменке полмиллиона рублей за смерть супруга
В тюменских магазинах обнаружили сотни упаковок снюса
Автоинспекторы назвали самые опасные в Тюмени пешеходные переходы
Крещение-2020 в Тюмени: какую погоду обещают горожанам синоптики
Сутенер отделался штрафом за развозку тюменских путан по саунам
В Тюмени банкротят госкомпанию
В Тюмени пьяный пенсионер на «Инфинити» въехал в ограждение
Скорая помощь на Крещение будет дежурить возле купелей
Глава Тобольского района покинул свой пост
Девочку, которая пропала в Тюмени месяц назад, нашли в Москве
Ректор тюменского вуза вошел в рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию
В Заводоуковске прикрыли наркопритон
«Доктор с Вами» снова возвращается в Тюмень
В Тюменской области пьяная уголовница похитила у инвалида иконы
На улице Рабочей в Тюмени на два часа обесточат светофоры
Погода на 16 января в Тюмени: наблюдайте за облаками
Антон Машуков: президент назвал несколько вещей, которые сделают жизнь предпринимателя проще
Авария с маршруткой, плохая зарплата и гостиница в квартире: публикуем главные новости Тюмени 15 января 2020 г.
Квитка: «Президент страны заявил о мерах по созданию масштабной системы поддержки семьи»
СКР займется расследованием аварии маршрутки в Тюмени, где пострадали восемь человек
Владимир Сбитнев: президент предложил изменения для развития правового и социального государства
Психологи расскажут тюменцам о ситуации на рынке труда
Председатель Общественной палаты Тюменской области выделил главное в послании Владимира Путина
В Уватском районе обустроили четыре купели для крещенского купания
Ольга Кузнечевских: увеличение маткапитала замотивирует молодые семьи к рождению ребёнка
Тюменские УК пожурили за неубранный во дворах снег
Музей истории поискового движения откроется в Тюменской области
Члены тюменского ОНФ: постулат «семья – ячейка общества» настраивает на позитивный лад