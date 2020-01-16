Автоинспекторы назвали самые опасные в Тюмени пешеходные переходы

16 Янв. 2020 2020-01-16T12:19:18+03:00

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Накануне, 15 января, тюменские автоинспекторы обеспечивали безопасность пешеходов. Под контроль попали переходы, где в этом году были зафиксированы наезды на людей.

Так, наряды ДПС стояли на улице Широтной, 32, Домостроителей, 2, Молодежной, 35, Судоремонтной, 25, Щербакова, 146/1, Малой Боровской, 28. Обеспечивать безопасное передвижение тюменцев им помогали волонтеры и юные инспекторы.

– На этих переходах привлечены к административной ответственности 18 водителей, не пропустивших пешеходов. Участники мероприятия провели разъяснительную работу с пешеходами и автомобилистами о соблюдении правил дорожного движения и вручили им тематические памятки, – пояснили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. 35-летнюю маму с коляской, в которой находился годовалый малыш, сбила машина такси.

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ИСТОЧНИК KP.RU