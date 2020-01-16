В Тюмени банкротят госкомпанию

16 Янв. 2020 2020-01-16T10:31:07+03:00

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В Тюмени банкротят Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Тюменской области. Как известно, учредителем ведомства является Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

Из информации, размещенной в картотеке дел Тюменского арбитражного суда, следует, что управление задолжало порядка 4 миллионов рублей фирме «Безопасные Транспортные Решения72».

В течение 2018 года компания поставляла ведомству строительную технику, а также оказывала транспортные услуги. Известно, что подрядчик выиграл суд, однако деньги ему так и не были выделены.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что налоговая инспекция Тюменской области желает обанкротить три местные компании. В суд уже направлены соответствующие иски.

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ИСТОЧНИК KP.RU