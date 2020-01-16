2020-01-16T10:05:58+03:00
Происшествия

В Тюмени пьяный пенсионер на «Инфинити» въехал в ограждение

Мужчина не первый раз садится за руль нетрезвым
Вадим Бегун
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В Тюмени пьяный пенсионер на «Инфинити» протаранил в ограждение. Фото - ГИБДД.В Тюмени пьяный пенсионер на «Инфинити» протаранил в ограждение. Фото - ГИБДД.
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В Тюмени вечером 14 января на улице 50 лет Октября «Инфинити» въехал в ограждение. Водитель попытался скрыться с места ДТП, однако иномарка заглохла перед перекрестком улиц 50 лет Октября и Воровского.

Прибывшие автоинспекторы провели освидетельствование 61-летнего тюменца на состояние опьянения. Оно показало наличие 0,43 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Это позволило оформить на автомобилиста административный материал.

– При проверке мужчины по базе ГИБДД выяснилось, что это не первый его пьяный вояж. Ранее инспекторы ДПС отстраняли нарушителя от управления транспортом за нетрезвую езду в Тюмени в 2016 году, – сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что в этом году на дорогах области отстранены от управления транспортом 379 пьяных водителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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