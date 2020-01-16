2020-01-16T09:40:08+03:00
Политика

Глава Тобольского района покинул свой пост

Депутаты районной думы приняли отставку
Вадим Бегун
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Глава Тобольского района покинул свой пост. Фото - пресс-служба губернатора Тюменской области.Глава Тобольского района покинул свой пост. Фото - пресс-служба губернатора Тюменской области.
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Глава Тобольского района Юрий Батт покинул свой пост. Заседание районной думы, на котором депутаты приняли его отставку, состоялось 14 января.

В настоящее время исполняющим обязанности главы района назначен Марат Бакиев – заместитель главы администрации. Соответствующая информация размещена на сайте администрации Тобольского района.

Напомним, Юрий Батт родом из Тобольского района. Учился в тюменском сельскохозяйственном институте на агронома. Многие годы трудился в родном селе Байкалово, возглавлял крестьянское хозяйство. С декабря 2005 года возглавил администрацию Байкаловского сельского поселения. Главой администрации Тобольского района назначен с 16 сентября 2010 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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