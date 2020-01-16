2020-01-16T09:35:51+03:00
Общество

Девочку, которая пропала в Тюмени месяц назад, нашли в Москве

Семья подростка будет поставлена на учет
Вадим Бегун
Поделиться:
Девочку, которая пропала в Тюмени месяц назад, нашли в Москве. Фото - соцсети.Девочку, которая пропала в Тюмени месяц назад, нашли в Москве. Фото - соцсети.
Изменить размер текста:

Девочку, которая пропала из дома 14 декабря, вернули в Тюмень. Ранее она связывалась с местными волонтерами и заявила им, что возвращаться домой не собирается.

– Девочку нашли в Москве. Накануне, 15 января, полицейские доставили тюменку обратно в областной центр. В настоящий момент с ней работают инспекторы по делам несовершеннолетних, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по городу Тюмени.

В ведомстве также добавили, что семью подростка поставят на учет. С Марией будут работать органы профилактики, которые примут решение о дальнейшем жизнеустройстве, передает «МегаТюмень».

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды»Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пропавшая в Тюмени школьница может направляться в столицу

Девочка исчезла две недели назад (подробнее)

«Не хочу домой!»: пропавшая почти месяц назад тюменская школьница связалась с волонтерами

В настоящее время девушка находится в другом регионе (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени банкротят госкомпанию
В Тюмени пьяный пенсионер на «Инфинити» въехал в ограждение
Скорая помощь на Крещение будет дежурить возле купелей
Глава Тобольского района покинул свой пост
Девочку, которая пропала в Тюмени месяц назад, нашли в Москве
Ректор тюменского вуза вошел в рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию
В Заводоуковске прикрыли наркопритон
«Доктор с Вами» снова возвращается в Тюмень
В Тюменской области пьяная уголовница похитила у инвалида иконы
На улице Рабочей в Тюмени на два часа обесточат светофоры
Погода на 16 января в Тюмени: наблюдайте за облаками
Антон Машуков: президент назвал несколько вещей, которые сделают жизнь предпринимателя проще
Авария с маршруткой, плохая зарплата и гостиница в квартире: публикуем главные новости Тюмени 15 января 2020 г.
Квитка: «Президент страны заявил о мерах по созданию масштабной системы поддержки семьи»
СКР займется расследованием аварии маршрутки в Тюмени, где пострадали восемь человек
Владимир Сбитнев: президент предложил изменения для развития правового и социального государства
Психологи расскажут тюменцам о ситуации на рынке труда
Председатель Общественной палаты Тюменской области выделил главное в послании Владимира Путина
В Уватском районе обустроили четыре купели для крещенского купания
Ольга Кузнечевских: увеличение маткапитала замотивирует молодые семьи к рождению ребёнка
Тюменские УК пожурили за неубранный во дворах снег
Музей истории поискового движения откроется в Тюменской области
Члены тюменского ОНФ: постулат «семья – ячейка общества» настраивает на позитивный лад