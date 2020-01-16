16 Янв. 2020 2020-01-16T09:35:51+03:00

Девочку, которая пропала в Тюмени месяц назад, нашли в Москве. Фото - соцсети.

Семья подростка будет поставлена на учет

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Девочку, которая пропала из дома 14 декабря, вернули в Тюмень. Ранее она связывалась с местными волонтерами и заявила им, что возвращаться домой не собирается.

– Девочку нашли в Москве. Накануне, 15 января, полицейские доставили тюменку обратно в областной центр. В настоящий момент с ней работают инспекторы по делам несовершеннолетних, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по городу Тюмени.

В ведомстве также добавили, что семью подростка поставят на учет. С Марией будут работать органы профилактики, которые примут решение о дальнейшем жизнеустройстве, передает «МегаТюмень».

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ИСТОЧНИК KP.RU