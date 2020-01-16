Ректор тюменского вуза вошел в рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию

16 Янв. 2020 2020-01-16T08:46:09+03:00

Валерий Фальков вошел в рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию. Фото - Николай Ступников.

Главный документ страны он будет менять в числе 75 человек

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Президент России Владимир Путин создал рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию. В нее вошел ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков.

Тюменская область представлена всего двумя участниками. Так, помимо Фалькова, в рабочую группу вошел депутат Госдумы от ЯНАО Григорий Ледков.

Всего в составе группы 75 человек – это депутаты Государственной думы, члены Совета Федерации, ученые, общественные деятели и представители творческих профессий. Среди прочих – Карен Шахназаров, Денис Мацуев, Валентина Терешкова, Ирина Роднина, Леонид Рошаль.

Полный список опубликован на официальном сайте президента Российской Федерации.

Кстати, в региональном сообществе предполагают, что Фальков может быть одним из кандидатов на пост первого заместителя губернатора Тюменской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU