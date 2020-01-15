Антон Машуков: президент назвал несколько вещей, которые сделают жизнь предпринимателя проще

15 Янв. 2020 2020-01-15T19:08:42+03:00

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Один из главных принципов предпринимательства – держать ухо востро и никогда не успокаиваться. Об этом заявил заместитель директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков, комментируя послание президента РФ Федеральному Собранию.

- Владимир Путин рассказал про несколько вещей, которые сделают жизнь предпринимателя проще и лучше, с точки зрения его взаимоотношений с органами власти, - отмечает Антон Машуков. – Например, реформирование контрольно-надзорной системы – сокращение количества проверок и усложнение требований к самим контрольным органам, когда они собираются и идут на проверку. Это должно быть обосновано и происходить только в тех случаях, когда есть необходимость. Чем меньше предприниматель взаимодействует с органами контроля, тем больше он занимается своим делом – «предпринимает» и зарабатывает деньги.

По словам Машукова, это в большей степени касается малого и среднего бизнеса. Что касается крупного, то есть законопроект о защите капитальных вложений, когда может быть гарантирована неизменность правового режима для реализации какого-то проекта до 20-ти лет.

- Ты начинаешь заниматься проектом в определённой ситуации и с определённым законодательством. И тебе гарантируют, что в течение двадцати лет, эти условия не изменятся. Ты можешь чётко планировать и срок окупаемости, и ведение бизнеса. Это очень длительный срок и очень хорошая гарантия, - подчеркнул Антон Машуков.

Позже на своей страничке в соцсети, Машуков дополнил, что гарантия неизменности условий на такой длительный срок действительно может подстегнуть инвестиционную активность и запустить проекты, которые без этой гарантии просто бы не стартовали.

Рассказал он и об инвестиционном налоговом вычете.

- Возмещение выпадающих доходов за предоставленные предпринимателям льготы в размере 2/3 из федерального бюджета. Тюменская область всегда давала льготы и инвесторам, и малому бизнесу. В большинстве случаев – максимально возможные, понимая, что выпадающий доход вернётся новыми поступлениями. Благодаря новой мере мы сможем дать ещё больше льгот ещё большему количеству проектов, - написал замдиректора департамента инвестполитики.

ИСТОЧНИК KP.RU