2020-01-16T08:18:21+03:00
Происшествия

В Заводоуковске прикрыли наркопритон

Содержателю грозит до четырех лет тюрьмы
Вадим Бегун
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В Заводоуковске накрыт наркопритон. Фото - pixabay.com.В Заводоуковске накрыт наркопритон. Фото - pixabay.com.
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В одном из домовладений Заводоуковска ликвидирован наркопритон. Это случилось благодаря информации, полученной оперуполномоченными отдела по контролю за оборотом наркотиков.

– В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили, что 43-летний местный житель систематически предоставлял свою квартиру для потребления наркотических средств. Сотрудниками произведен обыск по месту жительства. На допросе фигурант отрицать вину не стал и признался в содеянном, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Содержателю наркопритона грозит четыре года лишения свободы.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала, что в Тюменской области в прошлом году была пресечена деятельность 52 наркопритонов. Основная масса преступлений совершена в Тюмени.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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