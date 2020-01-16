2020-01-16T07:43:18+03:00
Здоровье

«Доктор с Вами» снова возвращается в Тюмень

В прошлом году благодаря акции 280 человек были взяты на учет
Вадим Бегун
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«Доктор с Вами» снова возвращается в Тюмень.«Доктор с Вами» снова возвращается в Тюмень.Фото: Ольга Крыльцова
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Первая в 2020 году акция «Доктор с Вами» пройдет в предстоящую субботу, 18 января. Мероприятие посвятят раннему выявлению онкологических заболеваний.

– С 9.00 до 15.00 в территориальных поликлиниках города, имеющих прикрепленное население, специалисты кабинетов раннего выявления заболеваний будут ждать всех желающих на осмотр и консультацию, – сообщили в Комитете здравоохранения администрации города Тюмени.

В ведомстве отметили, что в рамках акции специалисты проведут осмотр кожных покровов, слизистых оболочек, лимфатических узлов, забор анализов (у женщин – мазок на цитологическое исследование, у мужчин старше 40 лет – анализ крови на простатспецифический антиген), флюорографию и маммографию. По результатам осмотра всех проконсультирует врач-онколог.

В 2019 году обследование в рамках акции «Доктор с вами» прошли более двух тысяч тюменцев. Всего в 2019 году было проведено 14 мероприятий. В них приняли участие 2 492 человека, 280 были взяты на учет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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