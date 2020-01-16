2020-01-16T07:41:06+03:00
Происшествия

В Тюменской области пьяная уголовница похитила у инвалида иконы

Злоумышленнице приглянулся и сотовый телефон потерпевшего
Вадим Бегун
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В Тюменской области пьяная уголовница похитила у инвалида иконы. Фото - pixabay.com.В Тюменской области пьяная уголовница похитила у инвалида иконы. Фото - pixabay.com.
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Житель села Исетское позвонил в полицию с сообщением о краже. 62-летний мужчина поведал, что к нему заходила местная жительница. Вышла из его дома она уже не с пустыми руками.

– Женщина знала, что у хозяина жилища есть проблемы со здоровьем и проживает он один. В его доме она выпила принесенное с собой спиртное и положила к себе в карман чужой сотовый телефон. После злоумышленница прошла в другую комнату, где в пакет упаковала две иконы. Замечания хозяина дома не трогать его имущество гостья проигнорировала, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что тюменка покинула дом, однако распорядиться похищенным ей не позволила оперативность правоохранителей. В отношении 59-летней ранее неоднократно судимой жительницы села Исетское возбуждено уголовное дело. Сейчас выясняется ценность похищенных ею икон.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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