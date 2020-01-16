16 Янв. 2020 2020-01-16T05:41:32+03:00

На улице Рабочей в Тюмени на два часа обесточат светофоры. Фото: Ольга Крыльцова

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге

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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 16 января, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 13.00 до 15.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Рабочей и Колхозной, а также на пересечении улиц Чаплина и Рабочей.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

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ИСТОЧНИК KP.RU