Погода на 16 января в Тюмени: наблюдайте за облаками

16 Янв. 2020 2020-01-16T05:01:29+03:00

В Тюмени весь день будет идти снег. Фото: Вадим Бегун

Весь день будет идти снег

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Сегодня, 16 января, в Тюмени облачно. Весь день будет идти снег, который днем может усилиться, но к вечеру начнет ослабевать.

Температура воздуха ночью будет минус 5–9 градусов, днем – минус 2–3. Вечером потеплеет до плюс 1. В этот день будет дуть юго-западный ветер, переходящий в западный, со скоростью 2–5 метров в секунду.

В этот день почитается память святого пророка Малахии. По народному поверью, только в этот день можно образумить одержимого меланхолией человека. И если сейчас меланхоличность считается чертой характера, то в прежние времена это считалось душевной болезнью.

Если в этот день на небе появлялось белое большое облако, это предвещало вьюгу и метель. Погода на Малахию указывает, какой будет погода в марте.

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ИСТОЧНИК KP.RU