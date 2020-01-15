2020-01-15T16:42:12+03:00
Политика

Квитка: «Президент страны заявил о мерах по созданию масштабной системы поддержки семьи»

Депутат Госдумы отметил ключевые задачи, поставленные Путиным
Вадим Бегун
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Депутат Госдумы Иван Квитка отметил ключевые задачи, поставленные Путиным. Фото - пресс-служба ТРО партии «Единая Россия».Депутат Госдумы Иван Квитка отметил ключевые задачи, поставленные Путиным. Фото - пресс-служба ТРО партии «Единая Россия».
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Депутат Государственной Думы Иван Квитка поделился мыслями после прослушивания послания президента России Владимира Путина. Он отметил ряд важных мер, направленных на создание в стране системы поддержки семьи.

– Президент предложил ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет уже с 1 января 2020 года для семей с низкими доходами. Это необходимая мера поддержки. В современном законодательстве после того, как ребенку исполняется три года, не предусмотрены такие выплаты, и малообеспеченная семья рискует попасть в сложную финансовую ситуацию. Процедура оформления такой выплаты должна быть «максимально удобной и простой для граждан», чтобы они могли подать документы без очередей или через соответствующие государственные порталы, – сказал депутат.

По его словам, партии «Единая Россия» предстоит проработать и оперативно принять ряд законопроектов, направленных на реализацию приоритетных задач. Для этого потребуется внести коррективы в ряд национальных проектов, которые являются эффективным механизмом исполнения послания, а также продолжить контроль за ходом их реализации на местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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