2020-01-15T15:33:58+03:00
Общество

Психологи расскажут тюменцам о ситуации на рынке труда

Родители помогут своему ребенку с выбором профессии
Вадим Бегун
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Психологи расскажут тюменцам о ситуации на рынке труда. Фото - pixabay.com.Психологи расскажут тюменцам о ситуации на рынке труда. Фото - pixabay.com.
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В следующую субботу, 25 января, в Центре занятости населения состоится очередной «День семьи». На мероприятии родители тюменских подростков смогут узнать ответы на вопросы о выборе будущей профессии.

– Формат мероприятия полезен тем, что охватывает не только школьников, но и их родителей, поскольку именно мамы и папы в большинстве случаев помогают ребенку с выбором профессии. А это значит, что именно они в первую очередь должны обладать знаниями о том, какие специальности будут востребованы в ближайшем будущем, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.

На мероприятии школьники пройдут экспресс-тестирование на определение предпочтительной профессиональной сферы деятельности. Взрослые же узнают от психологов о ситуации на рынке труда.

Участие в мероприятии бесплатное, однако требуется запись по тел. 27-31-18 (доп. 524).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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