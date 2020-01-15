2020-01-15T15:12:02+03:00
Общество

В Уватском районе обустроили четыре купели для крещенского купания

Рядом организуют раздевалки и пункты обогрева
Вадим Бегун
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В Уватском районе обустроили четыре купели для крещенского купания. Фото - пресс-служба администрации Уватского района.В Уватском районе обустроили четыре купели для крещенского купания. Фото - пресс-служба администрации Уватского района.
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В Уватском районе обустроили четыре купели для крещенского купания. 19 января праздничные богослужения пройдут в храмах Увата, Туртаса и Демьянки, а после литургии состоятся крестные ходы к подготовленным купелям на Иртыше.

– На сегодняшний день толщина льда составляет 20–27 сантиметров, что соответствует безопасности единовременного массового выхода людей на лед, – сообщил старший инспектор Государственной инспекции по маломерным судам Олег Папазян.

За безопасностью граждан с 8.00 до 22.00 будут следить бригады скорой помощи, представители ГИМС и МЧС.

В пресс-службе администрации Уватского района подчеркнули, что рядом с купелями, как и прежде, будут организованы раздевалки и передвижные пункты обогрева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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