2020-01-15T15:00:25+03:00
Политика

Председатель Общественной палаты Тюменской области выделил главное в послании Владимира Путина

Он рассказал о существенной поддержке российских семей
Вадим Бегун
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Председатель Общественной палаты Тюменской области выделил главное в послании Владимира Путина. Фото - "МегаТюмень".Председатель Общественной палаты Тюменской области выделил главное в послании Владимира Путина. Фото - "МегаТюмень".
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Решать задачи, поставленные перед гражданским обществом, необходимо сообща. Об этом заявил председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев, комментируя послание Президента Российской Федерации.

– Самое главное, что было сказано в послании – необходимо делать жизнь граждан более достойной, повысить доходы населения и сократить бедность. Для этого были предложены конкретные меры: поддерживать семьи, выплачивать материнский капитал после рождения первого ребенка, увеличить выплаты маткапитала на второго ребенка. Это уже существенная поддержка. Также было предложено принять все меры для того, чтобы обеспечить детей местами в детских садах, – сообщил Чеботарев.

Председатель отметил принцип равенства, который он усмотрел в предложении президента обеспечить всех учеников начальных классов бесплатным горячим питанием.

– Необходимо акцентировать внимание и на тех изменениях, которые президент предложил внести в конституцию страны: сохранить страну во главе с президентом и в то же время распределить полномочия между Госдумой, главой страны и правительством. Создать систему публичной власти, чтобы разрыва между государством и муниципальной властью не было, – резюмировал Чеботарев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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