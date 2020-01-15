Ольга Кузнечевских: увеличение маткапитала замотивирует молодые семьи к рождению ребёнка

15 Янв. 2020 2020-01-15T15:09:53+03:00

Ольга Кузнечевских призналась, что когда президент сегодня рассказал об увеличении материнского капитала, у неё «выросли за спиной крылья». Фото: Алексей КОСЕНЧУК

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Заместитель губернатора, директор департамента социального развития Тюменской области Ольга Кузнечевских оценила предложение президента Владимира Путина увеличить маткапитал на первого ребёнка. По ее словам, это большая мотивация для бездетной сегодня молодежи.

– Когда мы первый год работали над реализацией национальных проектов, у меня, как у куратора нацпроекта «Демография», было понимание, что некоторые показатели необъективны и нереальны для исполнения. Услышав сегодня послание, я поняла, что это понимание есть и на федеральном уровне, – отметила Ольга Кузнечевских.

Директор департамента социального развития Тюменской области заметила, что в нашем регионе демографический коэффициент составляет 1.98, тогда как в среднем по России – почти 1.7.

– Мы с вами все взрослые люди и понимаем, что одна женщина может родить одного, двух или трёх детей раз в год. А по показателям, который нам выставлен, каждая женщина должна родить три раза в год. Каждый раз, когда президенту задавали вопрос: «Будут ли изменяться показатели?», ответ был всегда один: «Нет, не будут». Тем не менее потенциально все было сделано правильно. Сегодня в Тюменской области проживает 90 тысяч молодых семей, где нет детей, но высокими темпами растёт количество многодетных семей. У нас рожают пятого, десятого ребёнка, но не рожают первого. Поэтому материнский капитал именно на первого ребёнка даст демографический рост.

Ольга Кузнечевских призналась, что, когда президент сегодня рассказал об увеличении материнского капитала, у неё «выросли за спиной крылья».

– Я думаю, это свет в конце тоннеля. Для бездетной молодежи, думаю, это будет интересно. Тюменская область очень серьезно работает над темой предродового консультирования и над темой технологии ЭКО. В отличие от многих регионов это у нас бесплатно. Однако, например по сравнению с 1943 годом, у людей поменялась ментальность. Сегодня все хотят сначала получить профессию, сделать карьеру. Как результат, первые роды – в 28 с половиной лет, – отметила Ольга Кузнечевских.

ИСТОЧНИК KP.RU