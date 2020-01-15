Опыт Тюменской области по внедрению социального контракта может быть растиражирован

15 Янв. 2020 2020-01-15T14:08:51+03:00

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Учитывать опыт пилотных проектов по социальным контрактам и на их основе обновить принципы программы призвал Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию. Глава государства отметил, что подобные практики необходимо внедрить во всех регионах страны к 2021 году.

– Регионы уже начали внедрять механизмы социального контракта, но его эффективность пока крайне низкая, и на снижение бедности, на повышение доходов семей влияние слабое, – резюмировал Владимир Путин.

В этой связи президент призвал правительство учесть опыт пилотных проектов и обновить сами принципы социального контракта. Глава государства также отметил необходимость расширить финансовую поддержку, чтобы уже в 2021 году внедрить этот механизм во всех субъектах РФ.

Отметим, что в Тюменской области программа социального контракта работает с 2006 года. За это время государственную помощь по преодолению бедности, в том числе финансовую, получили 8,7 тыс. малоимущих семей. Порядка 95% из них составляют семьи с детьми, в том числе многодетные семьи. Средний размер выплаты достигает 60 тыс. рублей.

Суть социального контракта заключается в том, что семья получает возможность развить личное подсобное хозяйство либо открыть собственное дело, тем самым обеспечив себе постоянный источник дохода. Это дает возможность семье полноценно развиваться, планировать свое будущее, а не жить только на пособия.

Успешная практика реализации программы в Тюменской области подтверждается и цифрами. Так, только в Казанском районе адресную социальную помощь получили 19 семей. Общая сумма выплат за первое полугодие 2019 года составила более 1,2 млн рублей. Это в два раза больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Казанский район наряду с Абатским стал пилотным, где с 2019 года по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора была разработана дорожная карта по апробированию новых подходов. Они подразумевают социальное сопровождение семьи на период действия социального контракта и наставничество со стороны социальных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU