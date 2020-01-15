2020-01-15T13:48:46+03:00
Общество

Пострадавшие от квартирных мошенников тюменцы могут компенсировать убытки

Раньше сделать это было нельзя
Вадим Бегун
Поделиться:
Пострадавшие от квартирных мошенников тюменцы могут компенсировать убытки.Пострадавшие от квартирных мошенников тюменцы могут компенсировать убытки.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Тюменцы, которые пострадали от действий квартирных мошенников, теперь могут компенсировать свои убытки. Дело в том, что с начала 2020 года вступили в силу законодательные изменения, направленные на защиту покупателей недвижимости.

– По новым правилам добросовестный приобретатель, лишившийся жилья, может требовать компенсацию за потерю недвижимого имущества с государства. Такое допускается в случаях, когда взыскание производилось частично либо вообще не производилось в течение полугода со дня предъявления исполнительного документа к исполнению, – поясняет начальник юридического отдела Тюменской кадастровой палаты Наталья Андрющенко.

В ведомстве отметили, что размер компенсации определяется судом самостоятельно либо по требованию самого добросовестного приобретателя в размере кадастровой стоимости недвижимого имущества. Нужно учитывать, что покупатель недвижимости при заключении сделки должен был полагаться на данные Единого государственного реестра недвижимости.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Девушка купила квартиру, из которой ее выгнали через неделю. Но ипотеку она заплатит

Законную сделку купли-продажи в суде признали недействительной (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменские УК пожурили за неубранный во дворах снег
Музей истории поискового движения откроется в Тюменской области
Члены тюменского ОНФ: постулат «семья - ячейка общества» настраивает на позитивный лад
Тюменские врачи помогли появиться на свет крохотной малышке в отдаленном селе
Опыт Тюменской области по внедрению социального контракта может быть растиражирован
Ольга Ройтблат оценила послание президента Федеральному Собранию
Пострадавшие от квартирных мошенников тюменцы могут компенсировать убытки
Меры соцподдержки, озвученные в послании президента, уже реализуются в Тюменской области
Тюменки начали обращаться за маткапиталом на первого ребенка
Тюменцам, сразу закрывшим долг за тепло, простили 900 тысяч рублей пени
Ялуторовчанин с топором прогнал молодых людей, которые сели рыбачить на его место
Больше половины работающих тюменцев не устраивает их зарплата
Голодные тюменцы обворовали «Газель» со свежемороженой рыбой
Тюменец поставил в квартире стойку администратора и устроил гостиницу
Ялуторовчанке, замерзающей в разваливающемся бараке, предоставили временную квартиру
Тюменцев эвакуировали из многоэтажки на Ялуторовской из-за пожара
Маршрутка влетела в столб у Александровского сада в Тюмени
Огонь полностью уничтожил иномарку в тюменском дворе
На тюменской железной дороге работал липовый плотник
Тюменские следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела в сгоревшем авто
На улице Василия Гольцова в Тюмени ограблен офис
На улице Харьковской в Тюмени на два часа обесточат светофоры
Погода на 15 января в Тюмени: пора чистить курятники