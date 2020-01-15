Пострадавшие от квартирных мошенников тюменцы могут компенсировать убытки

15 Янв. 2020 2020-01-15T13:48:46+03:00

Раньше сделать это было нельзя

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Тюменцы, которые пострадали от действий квартирных мошенников, теперь могут компенсировать свои убытки. Дело в том, что с начала 2020 года вступили в силу законодательные изменения, направленные на защиту покупателей недвижимости.

– По новым правилам добросовестный приобретатель, лишившийся жилья, может требовать компенсацию за потерю недвижимого имущества с государства. Такое допускается в случаях, когда взыскание производилось частично либо вообще не производилось в течение полугода со дня предъявления исполнительного документа к исполнению, – поясняет начальник юридического отдела Тюменской кадастровой палаты Наталья Андрющенко.

В ведомстве отметили, что размер компенсации определяется судом самостоятельно либо по требованию самого добросовестного приобретателя в размере кадастровой стоимости недвижимого имущества. Нужно учитывать, что покупатель недвижимости при заключении сделки должен был полагаться на данные Единого государственного реестра недвижимости.

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ИСТОЧНИК KP.RU