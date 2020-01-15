2020-01-15T13:57:55+03:00
Общество

Музей истории поискового движения откроется в Тюменской области

Часть экспозиции посвятят снаряжению поисковиков
Вадим Бегун
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Музей истории поискового движения откроется в Тюменской области. Фото - пресс-служба Дворца творчества и спорта «Пионер».Музей истории поискового движения откроется в Тюменской области. Фото - пресс-служба Дворца творчества и спорта «Пионер».
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В Тюменской области готовится к открытию Музей истории поискового движения. Он будет находиться в Центре науки, экологии и техники.

– В музее можно будет увидеть предметы обмундирования, вооружения, снаряжения бойцов Красной армии, личные вещи и предметы быта солдат. Все это найдено в ходе экспедиций на местах сражений Великой Отечественной войны. Часть экспозиции будет посвящена оборудованию и снаряжению поисковиков, – рассказали в пресс-службе Дворца творчества и спорта «Пионер».

Там пояснили, что сейчас здание ремонтируется. Открыть музей для посетителей планируют в феврале.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре на 53-м году жизни скончался руководитель Тюменского областного поискового центра Артур Ольховский. Об этом на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» сообщила методист центра Светлана Власова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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