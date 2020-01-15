Тюменцам, сразу закрывшим долг за тепло, простили 900 тысяч рублей пени

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:46:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюменской области подвели итоги акции «В новый год без долгов». В течение декабря у всех потребителей тепловой энергии была возможность, не оплачивая пени, погасить свои долги. Некоторые воспользовались предоставленной возможностью.

За время проведения акции тюменцы выплатили компании «УСТЭК» более 16 миллионов рублей. Единовременно погасив долг в полном объеме за весь период, участники акции сэкономили порядка 900 тысяч рублей на оплате неустойки.

– Возможность освободиться от уплаты пени была у всех потребителей, однако решение остаться в числе крупных должников приняли руководители ООО «Универсал» (долг 29,6 миллиона рублей), ООО УК «Юг» (21,8 миллиона) и ООО УК «Жилищный стандарт» (20 миллионов). С ними проводится претензионно-исковая работа, – сообщили в УСТЭК.

В компании надеются, что в этом году платежная дисциплина потребителей в Тюмени укрепится и уровень сбора платы за коммунальные ресурсы существенно вырастет.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU