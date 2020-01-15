Ялуторовчанин с топором прогнал молодых людей, которые сели рыбачить на его место

15 Янв. 2020 2020-01-15T11:42:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ялуторовском районе между мужчиной и двумя молодыми людьми случился конфликт. Местного жителя сильно расстроил тот факт, что его место, где он обычно рыбачит, оказалось занятым.

– Два приятеля приехали порыбачить к озеру. Позже к ним на снегоходе подъехал мужчина и потребовал покинуть это место: обычно здесь рыбачит он и его друзья. Однако молодые люди посмели ему отказать, тогда ялуторовчанин достал нож, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

После, вооружившись топором, принадлежащим одному из молодых людей, агрессивный рыбак ударил им его же владельца. Вернувшись домой, потерпевшие обратились за помощью не только в полицию, но и в больницу.

В отношении ранее судимого 32-летнего мужчины из села Аслана по факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание согласно данной статьи – лишение свободы на срок до двух лет.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU