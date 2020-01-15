Ялуторовчанин с топором прогнал молодых людей, которые сели рыбачить на его место
В Ялуторовском районе между мужчиной и двумя молодыми людьми случился конфликт. Местного жителя сильно расстроил тот факт, что его место, где он обычно рыбачит, оказалось занятым.
– Два приятеля приехали порыбачить к озеру. Позже к ним на снегоходе подъехал мужчина и потребовал покинуть это место: обычно здесь рыбачит он и его друзья. Однако молодые люди посмели ему отказать, тогда ялуторовчанин достал нож, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
После, вооружившись топором, принадлежащим одному из молодых людей, агрессивный рыбак ударил им его же владельца. Вернувшись домой, потерпевшие обратились за помощью не только в полицию, но и в больницу.
В отношении ранее судимого 32-летнего мужчины из села Аслана по факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание согласно данной статьи – лишение свободы на срок до двух лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU