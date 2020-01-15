2020-01-15T11:42:59+03:00
Происшествия

Ялуторовчанин с топором прогнал молодых людей, которые сели рыбачить на его место

Парни заявили полицейским, что им угрожали убийством
Вадим Бегун
Поделиться:
Ялуторовчанин с топором набросился на молодых людей. Фото - pixabay.com.Ялуторовчанин с топором набросился на молодых людей. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Ялуторовском районе между мужчиной и двумя молодыми людьми случился конфликт. Местного жителя сильно расстроил тот факт, что его место, где он обычно рыбачит, оказалось занятым.

– Два приятеля приехали порыбачить к озеру. Позже к ним на снегоходе подъехал мужчина и потребовал покинуть это место: обычно здесь рыбачит он и его друзья. Однако молодые люди посмели ему отказать, тогда ялуторовчанин достал нож, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

После, вооружившись топором, принадлежащим одному из молодых людей, агрессивный рыбак ударил им его же владельца. Вернувшись домой, потерпевшие обратились за помощью не только в полицию, но и в больницу.

В отношении ранее судимого 32-летнего мужчины из села Аслана по факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание согласно данной статьи – лишение свободы на срок до двух лет.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды»Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменцам, сразу закрывшим долг за тепло, простили 900 тысяч рублей пени
Ялуторовчанин с топором прогнал молодых людей, которые сели рыбачить на его место
Больше половины работающих тюменцев не устраивает их зарплата
Голодные тюменцы обворовали «Газель» со свежемороженой рыбой
Тюменец поставил в квартире стойку администратора и устроил гостиницу
Ялуторовчанке, замерзающей в разваливающемся бараке, предоставили временную квартиру
Тюменцев эвакуировали из многоэтажки на Ялуторовской из-за пожара
Маршрутка влетела в столб у Александровского сада в Тюмени
Огонь полностью уничтожил иномарку в тюменском дворе
На тюменской железной дороге работал липовый плотник
Тюменские следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела в сгоревшем авто
На улице Василия Гольцова в Тюмени ограблен офис
На улице Харьковской в Тюмени на два часа обесточат светофоры
Погода на 15 января в Тюмени: пора чистить курятники