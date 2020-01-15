2020-01-15T08:25:26+03:00
Происшествия

Огонь полностью уничтожил иномарку в тюменском дворе

Пострадала не одна машина
Вадим Бегун
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В Тюмени сгорела иномарка. Фото - очевидцы.В Тюмени сгорела иномарка. Фото - очевидцы.
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В Тюмени накануне, 14 января, вечером в районе улиц Молодежной и Чаплина горел автомобиль. Спасти иномарку пожарным не удалось. К тому же, огонь повредил и соседнюю машину.

– Вызов по этому поводу поступил в 23.12. На место выехали семь человек личного состава и две единицы техники, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что в результате происшествия пострадали два автомобиля: Киа, которая полностью выгорела, и «Форд» (на площади один квадратный метр). По предварительным данным, причиной возгорания стало занесение открытого источника огня, передает "МегаТюмень".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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