2020-01-15T08:06:24+03:00
Общество

На тюменской железной дороге работал липовый плотник

Мужчина купил корочки и внезапно обрел новую профессию
Вадим Бегун
Поделиться:
На тюменской железной дороге работал «липовый» плотник. Фото - pixabay.com.На тюменской железной дороге работал «липовый» плотник. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Тюмени рассмотрено уголовное дело по обвинению 34-летнего жителя города Ишима. Мужчина использовал заведомо подложный документ, чтобы устроиться на работу плотником в Тюменскую дистанцию гражданских сооружений.

– Соответствующее обучение по профессии подсудимый на момент трудоустройства в РЖД не прошел. Оказалось, что на одной из автобусных остановок города он увидел объявление и за 8 тысяч рублей приобрел у неизвестного подложное удостоверение о пройденном обучении на плотника-бетонщика 4 разряда. Липовые корочки мужчина предоставил при трудоустройстве, – рассказали в пресс-службе Тюменской транспортной прокуратуры.

Суд учел, что подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, и признал его виновным, оштрафовав на 5 тысяч рублей.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Огонь полностью уничтожил иномарку в тюменском дворе
На тюменской железной дороге работал липовый плотник
Тюменские следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела в сгоревшем авто
На улице Василия Гольцова в Тюмени ограблен офис
На улице Харьковской в Тюмени на два часа обесточат светофоры
Погода на 15 января в Тюмени: пора чистить курятники
Личному составу УМВД Тюменской области представили нового главу
В первые недели января тюменцы болели гриппом не чаще обычного
Сбитый мальчик, уволенный гендиректор завода и «островок радости»: публикуем главные новости Тюмени 14 января 2020 г.
Тюменцев приглашают на мост Влюбленных посмотреть на зимнее волшебство
Александр Моор поздравил тюменцев, завоевавших медали на Жаутыковской олимпиаде
Антипинский НПЗ попросил суд не рассматривать заявление «дочки» французского холдинга
Следователи разберутся, почему пожилая ялуторовчанка мерзнет в разваливающемся бараке
Тюменец почти две недели держал под замком любимую
В Тюмень завезли крупную партию современных контейнеров для сбора мусора
Почти пятьдесят наркопритонов прикрыли полицейские в Тюмени
Тюменские предпенсионеры могут получить стипендию
Тюменца арестовали за сожженный в печи паспорт сожительницы
Тоболяк отметелил стулом друга, который толкнул свою любимую
Тюменцы выбрали скверы, которые благоустроят в 2021 году
Врачи уберегли пожилую тюменку с инсультом от инвалидности
Три человека серьезно пострадали в ДТП на Велижанском тракте
В Тобольске готовятся к крещенским купаниям
В тюменской больнице открылся «островок радости»
Не дожил несколько дней до 8 лет: в Тюменской области молодая автоледи насмерть сбила мальчика
В Тюмени маршрутка задавила пенсионерку