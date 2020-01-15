На тюменской железной дороге работал липовый плотник

15 Янв. 2020 2020-01-15T08:06:24+03:00

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В Тюмени рассмотрено уголовное дело по обвинению 34-летнего жителя города Ишима. Мужчина использовал заведомо подложный документ, чтобы устроиться на работу плотником в Тюменскую дистанцию гражданских сооружений.

– Соответствующее обучение по профессии подсудимый на момент трудоустройства в РЖД не прошел. Оказалось, что на одной из автобусных остановок города он увидел объявление и за 8 тысяч рублей приобрел у неизвестного подложное удостоверение о пройденном обучении на плотника-бетонщика 4 разряда. Липовые корочки мужчина предоставил при трудоустройстве, – рассказали в пресс-службе Тюменской транспортной прокуратуры.

Суд учел, что подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, и признал его виновным, оштрафовав на 5 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU