Тюменские следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела в сгоревшем авто

15 Янв. 2020 2020-01-15T07:17:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 13 января, на третьем километре окружной дороги в районе озера Липовое во время пожара в «Форде» погиб мужчина. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

– В настоящее время устанавливаются причины произошедшего, проведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства, назначены экспертизы, в том числе об установлении причин возгорания. Расследование уголовного дела продолжается, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве просят гражданам, которые стали очевидцами возгорания автомашины и могут сообщить важные для следствия сведения, позвонить по телефонам: 8-961-210-19-90 и 8-904-491-43-25.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В авто, сгоревшем дотла на тюменской объездной дороге, нашли тело

Сейчас устанавливается личность погибшего (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU