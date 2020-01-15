2020-01-15T07:17:03+03:00
Происшествия

Тюменские следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела в сгоревшем авто

Трагичный инцидент произошел 13 января
Вадим Бегун
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Тюменские следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела в сгоревшем авто. Фото - СКР.Тюменские следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела в сгоревшем авто. Фото - СКР.
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В понедельник, 13 января, на третьем километре окружной дороги в районе озера Липовое во время пожара в «Форде» погиб мужчина. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

– В настоящее время устанавливаются причины произошедшего, проведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства, назначены экспертизы, в том числе об установлении причин возгорания. Расследование уголовного дела продолжается, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве просят гражданам, которые стали очевидцами возгорания автомашины и могут сообщить важные для следствия сведения, позвонить по телефонам: 8-961-210-19-90 и 8-904-491-43-25.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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