2020-01-15T07:15:29+03:00
Происшествия

На улице Василия Гольцова в Тюмени ограблен офис

В преступлении подозревается безработный местный житель
Вадим Бегун
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На улице Василия Гольцова в Тюмени ограблен офис. Фото - pixabay.com.На улице Василия Гольцова в Тюмени ограблен офис. Фото - pixabay.com.
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В тюменскую полицию поступила информация о краже. Бизнесмен сообщил, что из офиса его фирмы, расположенного на улице Василия Гольцова, похищены различные инструменты, электроника и даже станки для изготовления ключей.

– В ночное время подозреваемый взломал замок пластиковой двери офиса, проник в помещение и похитил два станка по изготовлению ключей, системный монитор, телевизор, музыкальный центр, ноутбук и электроинструмент на общую сумму около двухсот тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что 25-летний безработный, который уже задержан, действовал в одиночку. Мужчина несколько раз возвращался на место преступления, унося чужое имущество к себе домой. В его квартире обнаружили и изъяли похищенное.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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