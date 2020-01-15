Погода на 15 января в Тюмени: пора чистить курятники
Сегодня, 15 января, облака в Тюмени будут скрывать небо все время, днем ненадолго исчезнут, чтобы вечером опять занять прежнее место. Ночью ожидается мелкий снег. Утро, день и вечер пройдут без осадков.
Температура воздуха ночью будет минус 6 градусов, днем – минус 11–13. Вечером такая же температура, что и днем. В этот день будет дуть северо-западный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 1–3 метра в секунду.
15 января почитается память святителя Сильвестра Римского, преподобных Сильвестра Печерского и Серафима Саровского. В прежние времена в этот день был Куриный праздник. 15 января чистили курятники и окуривали их смолою с девясилом.
Синие вечерние облака в этот день предвещали перемену погоды. Наблюдали также за месяцем: если его рога остры и ярки, следует ожидать ветра. В народе говорили: «Январь гонит вьюгу за семь верст» – этот месяц хоть и холодный, но относительно спокойный.
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ИСТОЧНИК KP.RU