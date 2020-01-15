Погода на 15 января в Тюмени: пора чистить курятники

15 Янв. 2020 2020-01-15T07:12:07+03:00

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Сегодня, 15 января, облака в Тюмени будут скрывать небо все время, днем ненадолго исчезнут, чтобы вечером опять занять прежнее место. Ночью ожидается мелкий снег. Утро, день и вечер пройдут без осадков.

Температура воздуха ночью будет минус 6 градусов, днем – минус 11–13. Вечером такая же температура, что и днем. В этот день будет дуть северо-западный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 1–3 метра в секунду.

15 января почитается память святителя Сильвестра Римского, преподобных Сильвестра Печерского и Серафима Саровского. В прежние времена в этот день был Куриный праздник. 15 января чистили курятники и окуривали их смолою с девясилом.

Синие вечерние облака в этот день предвещали перемену погоды. Наблюдали также за месяцем: если его рога остры и ярки, следует ожидать ветра. В народе говорили: «Январь гонит вьюгу за семь верст» – этот месяц хоть и холодный, но относительно спокойный.

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ИСТОЧНИК KP.RU