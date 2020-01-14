14 Янв. 2020 2020-01-14T09:41:59+03:00

Тоболяк, из-за которого в ДТП погибли четыре друга, отправился в колонию. Фото - pixabay.com.

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В Тюменской области вынесен приговор 20-летнему тоболяку. Молодой человек отправил на тот свет своих друзей, не справившись с управлением автомобиля.

– Около 9.00 9 июля 2019 года на первом километре автодороги Тобольск – Вагай «Форд Фокус» под управлением подсудимого столкнулся с бурильно-крановой машиной. Молодой водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате ДТП на месте погибли четверо пассажиров, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что сам водитель иномарки и еще один пассажир получили тяжкий вред здоровью. Все погибшие и пострадавшие 1999 года рождения.

Суд назначил подсудимому 4 года лишения свободы. Виновник смертельной аварии будет отбывать наказание в колонии-поселении. Также его на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу родных двух погибших 1,4 миллиона рублей в счет возмещения морального вреда.

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ИСТОЧНИК KP.RU