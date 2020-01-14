2020-01-14T08:41:46+03:00
Общество

Мобильный сервис компании «Талан» – серебряный призер международной премии Tagline Awards

Вадим Бегун
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Фото - "Талан".Фото - "Талан".
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Приложение для риелторов федерального девелопера «Талан» получило серебро в номинации «Лучший мобильный сервис» международной премии Tagline Awards 2019. «Талан.Риелтор» создано командой профессионалов, чтобы облегчать работу партнеров по поиску и выбору недвижимости, а также бронировать квартиры для клиентов в режиме онлайн. Приложение доступно для агентств недвижимости уже в 8 городах: Ижевск, Уфа, Пермь, Тюмень, Набережные Челны, Сочи, Хабаровск. Разработчик приложения – компания Napoleon IT.

В конкурсе приняли участие почти 2 тысячи IT-компаний, digital-агентств и разработчиков мобильных приложений. Среди компаний и брендов, чьи работы рассматривались на Tagline Awards – Google, Яндекс, Сбербанк, Samsung, МТС, МегаФон, Билайн, Nestlé, Tele2, S7, PepsiCo, Philips, Ростелеком, MasterCard, Mars, McDonald’s, Adidas, X5 Retail Group, Yota, «М.Видео», Toyota, Audi и многие другие.

Tagline Awards – крупнейший digital-конкурс в Восточной Европе с международным жюри и народным голосованием. Награда вручается ежегодно за лучшие – инновационные, интересные и качественные – проекты, демонстрирующие высокий уровень российских и русскоязычных продакшнов, агентств и inhouse-команд.

В жюри Tagline Awards входят наиболее авторитетные креативные и арт-директора, директора по маркетингу и коммуникациям крупнейших компаний, специалисты по performance-маркетингу, разработке и другим digital-дисциплинам.

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