2020-01-13T17:53:31+03:00
Общество

Александр Моор: в 2020 году тюменские СМИ ждут новые победы и интересные проекты

Губернатор вручил благодарственные письма журналистам в День российской печати
Марина Васильева
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Фото пресс-службы правительства Тюменской областиФото пресс-службы правительства Тюменской области
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Губернатор Тюменской области встретился с представителями региональных СМИ. Сегодня, в День российской печати, празднуемый 13 января, глава региона вручил журналистам, пресс-секретарям и сотрудникам издательств благодарственные письма.

Награды получили представители СМИ, добившиеся в 2019 году профессионального успеха на всероссийском и международном уровне. Встреча прошла в Большом зале правительства. Александр Моор поблагодарил собравшихся за честность и открытость, принципиальность, любознательность, умение отстаивать свою точку зрения, оптимизм и верность профессии.

- Все рейтинги показывают, что у наших земляков наибольшим доверием и популярностью пользуются в первую очередь региональные СМИ. Но эта популярность налагает и высокую ответственность, а без ответственности за каждое сказанное и написанное слово сегодня журналист не состоится. Доверие заработать сложно, но легко его потерять, - отметил губернатор.

По словам главы региона, победы региональных СМИ на международных и всероссийских конкурсах - еще одно подтверждение их уровня. Так, серия публикаций о земляках принесла золотую медаль конкурса «Патриот России» газете «Тюменские известия», еженедельная аналитическая программа «Картина недели» телеканала «Тюменское время» стала победителем главного российского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион», а лучшей публицистической программой шестого Всероссийского фестиваля «Человек и вера» названа программа телекомпании «Регион-Тюмень».

Александр Моор выразил уверенность в том, что и в наступившем году тюменских СМИ ждут новые победы и интересные проекты. Губернатор пожелал журналистам оставаться такими же интересными и актуальными.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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