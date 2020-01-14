2020-01-14T05:41:30+03:00
Общество

В Тюмени появится новый сквер

Сейчас площадь, где планируется разбить парк, захламлена
Вадим Бегун
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В Тюмени появится новый сквер. Фото - горадминистрация.В Тюмени появится новый сквер. Фото - горадминистрация.
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В Тюмени в этом году возведут новый сквер – Никольский. Он появится рядом с микрорайоном Малахово.

– Здесь можно будет комфортно провести время на свежем воздухе или прогуляться всей семьей. Ныне захламленная территория площадью около десяти гектаров требует внимания, ее необходимо сделать удобной и комфортной для горожан. Жители расположенного рядом микрорайона Малахово смогут пользоваться этим сквером в любое время суток, не беспокоясь о своей безопасности, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

В ведомстве также добавили, что в 2020 году будут благоустроены шесть зеленых уголков: по улице Инженерной, 72, на Московском тракте, 139, по улице Республики, 162, Ивана Крылова, Семена Шахлина, 20 и на Монтажников (в районе улиц Янтарной и Николая Ростовцева).

Всего в наступившем году предстоит благоустроить 52 дворовые и четыре общественные территории.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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