Погода на 14 января в Тюмени: определяем по звездам будущий урожай

14 Янв. 2020 2020-01-14T05:01:36+03:00

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Сегодня, 14 января, весь день в Тюмени будет облачным. Ночью ожидается мелкий снег, который к утру закончится. Вечером он может пойти снова.

Температура воздуха ночью будет минус 6 градусов, днем – минус 4. Вечером станет морозней на 1 градус. В этот день будет дуть юго-западный ветер, переходящий в западный, со скоростью 1–4 метра в секунду.

14 января почитается память святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Если на Василия с утра туман, то будет хороший урожай летом и осенью. Если будет много звезд на небе – будет много ягод летом.

В прежние времена говорили: «Коли Васильев день в году веселый, то и год таков», «Старый год – к весне поворот». Если на Василия тепло и снег – лето будет теплым и дождливым.

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ИСТОЧНИК KP.RU