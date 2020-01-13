Тюменская Золушка, труп в сгоревшем авто и клиническая смерть в кинотеатре: публикуем главные новости Тюмени 13 января 2020

13 Янв. 2020 2020-01-13T16:20:09+03:00

Изменить размер текста: A A

1. В тюменском ЗАГСе назвали самые необычные имена, которые родители дали своими детям в этом году.

Самыми редкими и, соответственно, необычными женскими именами стали Золушка, Селин, Эллада, Ариадна, Маруся, Глафира, Даная, Офелия, Забава, Кассандра, Меланья, Сильвия.

В Тюменской области родилась Золушка. Фото - pixabay.com.

2. На третьем километре тюменской окружной дороги, в районе озера Липовое, сгорела иномарка. В автомобиле было обнаружено тело мужчины без признаков жизни.

По данному факту проводится доследственная проверка. В ходе нее будут установлены причины и условия, которые могли привести к трагедии.

В сгоревшей в Тюмени иномарке нашли труп. Фото - СК по Тюменской области.

3. В Тюмени медикам удалось откачать 79-летнего пожилого мужчину, который решил провести время за просмотром фильма в одном из торговых центров города. Во время сеанса пожилому человеку стало плохо, он потерял сознание.

Прибывшая на место бригада медиков диагностировала у пациента клиническую смерть. Пульс на крупных сосудах уже не определялся, дыхание отсутствовало.

4. В Тобольске белый алабай с ошейником прокусил женщине руку. Печальный инцидент произошел на улице Третья Трудовая.

Стало известно, что это не первый случай нападения алабаев на людей в Тобольске. Похожий инцидент, по словам Раиля Уманова, произошел около полугода назад. Тогда в микрорайоне Южный пес набросился на девушку.

5. В Тюмени совершено разбойное нападение на продуктовый магазин, который располагается на улице Пролетарской. Преступника ищет полиция: в распоряжении редакции появилась ориентировка.

Злоумышленник – мужчина азиатской внешности, на вид ему 35–40 лет, среднего роста.

ИСТОЧНИК KP.RU