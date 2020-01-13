2020-01-13T16:48:51+03:00
Общество

Тюменскую улицу назвали в честь погибшего водителя

Имя героя высечено на гранитной плите
Вадим Бегун
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Тюменскую улицу назвали в честь погибшего водителя.Тюменскую улицу назвали в честь погибшего водителя.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени подписано распоряжение о присвоении одной из городских улиц имени Надира Сагдеева. Мужчина погиб при исполнении служебных обязанностей, сопровождая груз из Москвы в областную столицу.

– В этом году Надиру Сагдееву могло бы исполниться 49 лет. Он работал водителем по сопровождению грузов отдельного батальона ведомственной милиции. В 1994 году его командировали в Москву для сопровождения и охраны груза в Тюмень, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

В ведомстве отметили, что Сагдеев погиб при исполнении служебных обязанностей. Его имя высечено на гранитной плите – мемориале памяти погибшим милиционерам у здания ГУВД Тюменской области.

КСТАТИ

В областном центре появились еще две новые улицы: Павла Никольского (последний почетный гражданин Тюмени в дореволюционный период) и Стройотрядовская.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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