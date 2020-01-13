Тюменскую улицу назвали в честь погибшего водителя

13 Янв. 2020 2020-01-13T16:48:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени подписано распоряжение о присвоении одной из городских улиц имени Надира Сагдеева. Мужчина погиб при исполнении служебных обязанностей, сопровождая груз из Москвы в областную столицу.

– В этом году Надиру Сагдееву могло бы исполниться 49 лет. Он работал водителем по сопровождению грузов отдельного батальона ведомственной милиции. В 1994 году его командировали в Москву для сопровождения и охраны груза в Тюмень, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

В ведомстве отметили, что Сагдеев погиб при исполнении служебных обязанностей. Его имя высечено на гранитной плите – мемориале памяти погибшим милиционерам у здания ГУВД Тюменской области.

КСТАТИ

В областном центре появились еще две новые улицы: Павла Никольского (последний почетный гражданин Тюмени в дореволюционный период) и Стройотрядовская.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU