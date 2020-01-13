13 Янв. 2020 2020-01-13T16:22:01+03:00

Более сотни тюменцев узнали, что больны раком желудочно-кишечного тракта. Фото - pixabay.com.

Злокачественные новообразования были выявлены в прошлом году

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В 2019 году 144 жителя Тюменской области узнали, что больны раком желудочно-кишечного тракта. Благодаря бесплатной скрининговой программе у 1 216 человек диагностированы предраковые заболевания.

По информации заведующего хирургическим отделением № 1 «Медицинского города» Евгения Франка, употребление красного мяса провоцирует развитие онкопатологии.

– Красное мясо, а также колбаса, копчености, которые содержат нитраты и нитриты, способствуют развитию рака толстой кишки. Быстрые углеводы в ежедневном рационе, жирная пища, переработанное мясо, малое количество клетчатки могут приводить к развитию рака кишечника. Все эти составляющие гамбургеров, например. А частое употребление очень острой и соленой пищи, например суши, соленых, копченых закусок и рыбы, может спровоцировать рак желудка, – сообщил врач.

В качестве первичной профилактики злокачественных новообразований желудочно-кишечного тракта Франк рекомендует питаться сбалансированно, минимизировать потребление соленой и острой пищи, копченостей и жирных продуктов, богатых быстрыми углеводами.

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ИСТОЧНИК KP.RU