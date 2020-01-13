За два дня семь тюменцев остались без денег. В городе орудовали мошенники

13 Янв. 2020 2020-01-13T14:17:32+03:00

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За минувшие выходные в полицию города Тюмени поступило семь заявлений от местных жителей. Потерпевшие сообщили, что у них списали деньги с банковских карт.

–Пострадавшие разместили объявления о продаже вещей на сайтах. Спустя время им на телефон позвонил неизвестный, сообщив, что хочет совершить покупку и готов внести задаток. Мошенник просил сообщить код смс-сообщения, который пришел на телефон потерпевшим. Доверчивые граждане выполнили просьбу злоумышленников, после чего остались без денег на банковских картах, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В ведомстве уточнили, что за минувшие выходные горожане лишились от 6 500 до 155 тысяч рублей. В настоящее время стражи правопорядка проводят все необходимые мероприятия по установлению личности злоумышленников.

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ИСТОЧНИК KP.RU