2020-01-13T14:17:32+03:00
Происшествия

За два дня семь тюменцев остались без денег. В городе орудовали мошенники

Полицейские устанавливают личности злоумышленников
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени мошенники обманули местных жителей.В Тюмени мошенники обманули местных жителей.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

За минувшие выходные в полицию города Тюмени поступило семь заявлений от местных жителей. Потерпевшие сообщили, что у них списали деньги с банковских карт.

–Пострадавшие разместили объявления о продаже вещей на сайтах. Спустя время им на телефон позвонил неизвестный, сообщив, что хочет совершить покупку и готов внести задаток. Мошенник просил сообщить код смс-сообщения, который пришел на телефон потерпевшим. Доверчивые граждане выполнили просьбу злоумышленников, после чего остались без денег на банковских картах, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В ведомстве уточнили, что за минувшие выходные горожане лишились от 6 500 до 155 тысяч рублей. В настоящее время стражи правопорядка проводят все необходимые мероприятия по установлению личности злоумышленников.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды-Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За два дня семь тюменцев остались без денег. В городе орудовали мошенники
Тюменские подростки стали чаще грабить и угонять авто
Тюменский губернатор пообещал не затягивать с назначением первого зама
В Тюменской области родилась Золушка
В авто, сгоревшем дотла на тюменской объездной дороге, нашли тело
Ишимец выстрелил в друга на охоте. Мужчина разряжал свой карабин
В Тюмени водитель автобуса уехал с места ДТП, сбив на зебре подростка
В Тюмени на объездной автодороге полностью выгорела иномарка
Медики полчаса боролись за жизнь тюменца, которому стало плохо в кинотеатре
В тюменском научном центре – банкроте продлена процедура конкурсного производства
Пьяный бесправник устроил серьезную аварию на тюменской трассе
Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ подвел итоги 2019 года
Потепление до +2 и снег с дождем обещают тюменцам на этой неделе
В Тобольске беспризорный алабай прокусил женщине руку
Был весь в черном: в Тюмени вооруженный мужчина совершил разбойное нападение на магазин
В Тюменской области планируются временные перерывы в трансляции телеканалов
Тюменец пытался перевести деньги с найденного телефона
Возле тюменского Центра занятости появилась остановка
Тюменские прокуроры устроят проверки предпринимателям
«Сотрудница банка» перевела с карты ишимской пенсионерки крупную сумму
Погода на 13 января в Тюмени: день прибывает на час
У самозанятых тюменцев появилась возможность зарегистрироваться в налоговой
На базе озера Чемпионов обустроят иордань и две купели
Тюменские врачи вернули голос девушке, которая не могла говорить больше года
В Тюмени на перекрёстке Республики и Тульской автобус столкнулся с легковушкой