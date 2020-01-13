2020-01-13T13:58:04+03:00
Политика

Тюменский губернатор пообещал не затягивать с назначением первого зама

Александр Моор признался, что найти достойную замену Натальи Шевчик сложно, но кадры есть
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Тюменский губернатор пообещал не затягивать с назначением первого зама. Фото - пресс-служба губернатора Тюменской области.Тюменский губернатор пообещал не затягивать с назначением первого зама. Фото - пресс-служба губернатора Тюменской области.
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Уже в скором времени станет известно имя первого заместителя губернатора Тюменской области, курирующего социальные вопросы. Ранее этот пост занимала Наталья Шевчик.

Как отметил сегодня на встрече с журналистами глава региона Александр Моор, Наталья Александровна все эти годы была ценным сотрудником и успешно справлялась с возложенными на нее обязанностями. Поэтому найти подходящую кандидатуру непросто, но все же такие достойные кадры в области есть.

– Региональные средства массовой информации часто пишут, что я достаточно долго принимаю кадровые решения. В этой ситуации, скорее, будет исключение, – добавил Александр Моор.

Напомним, об уходе Натальи Шевчик с занимаемого поста стало известно незадолго до Нового года. Новость стала неожиданностью для всего регионального сообщества педагогов и врачей. Многие коллеги с сожалением высказались о решении Натальи Александровны сменить сферу деятельности, отметив, что все эти годы первый заместитель губернатора успешно решала вопросы в вверенных ей отраслях жизни региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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