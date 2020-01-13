2020-01-13T14:17:31+03:00
Происшествия

Тюменские подростки стали чаще грабить и угонять авто

Прокуроры подвели итоги прошлого года
Вадим Бегун
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Тюменские подростки стали чаще грабить и угонять авто. Фото - pixabay.com.Тюменские подростки стали чаще грабить и угонять авто. Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области зарегистрирован спад подростковой преступности. За весь прошлый год несовершеннолетними совершено 532 преступления, что на 5,3 процента меньше аналогичного периода 2018 года.

Снижение уровня подростковой преступности зафиксировано на территории Ишима – сразу на 43,7 процента, в Ялуторовске – на 31,2 процента, а также в Заводоуковском городском округе и в 11 муниципальных районах. Ни одного преступления не совершено несовершеннолетними в Сладковском муниципальном районе.

Однако в Тюмени, Тобольске, Голышмановском городском округе, а также в Абатском, Исетском, Нижнетавдинском, Сорокинском, Уватском, Упоровском и Ярковском муниципальных районах показатели остались на прежнем уровне.

– В три раза сократилось количество совершенных подростками разбоев (с 6 до 2), на 25,9% – преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (с 27 до 20), на 9,1% – краж (с 330 до 300). Одновременно возросло число грабежей (с 39 до 54) и угонов (с 41 до 49), – уточнили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что самым распространенным видом преступления среди подростков по-прежнему остается кража, их зарегистрировано 300. Наибольшее количество краж – 123 – совершено в областном центре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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