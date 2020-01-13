2020-01-13T14:25:29+03:00
Происшествия

Ишимец выстрелил в друга на охоте. Мужчина разряжал свой карабин

Пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью
Вадим Бегун
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Ишимец выстрелил в друга на охоте. Мужчина разряжал свой карабин. Фото - pixabay.com.Ишимец выстрелил в друга на охоте. Мужчина разряжал свой карабин. Фото - pixabay.com.
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В Ишиме мужчина случайно прострелил 55-летнему знакомому ногу. Это произошло в тот момент, когда горе-охотник разряжал карабин.

– Компания местных жителей, имевших разрешение на добычу копытных животных, отправилась на охоту. Во время разряжения карабина один из них выстрелил в ногу знакомого. Охотники тут же вызвали скорую и попытались самостоятельно оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что для криминалистического исследования экспертами с места происшествия изъяты следы крови и одежда, в которой находились мужчины. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В ведомстве напомнили, что на охоте запрещается стрелять в животных ближе двухсот метров от жилья, стрелять «на шум» или «шорох», употреблять спиртное, а также стрелять по птицам, сидящим на проводах и опорах линий электропередачи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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