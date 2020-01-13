Медики полчаса боролись за жизнь тюменца, которому стало плохо в кинотеатре

13 Янв. 2020 2020-01-13T11:21:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени медикам удалось откачать 79-летнего пожилого мужчину, который решил провести время за просмотром фильма в одном из торговых центров города. Во время сеанса пожилому человеку стало плохо, он потерял сознание.

Прибывшая на место бригада медиков диагностировала у пациента клиническую смерть. Пульс на крупных сосудах уже не определялся, дыхание отсутствовало. К сожалению, очевидцы не проводили сердечно-легочную реанимацию до приезда скорой.

– За жизнь мужчины боролись две бригады – фельдшерская и врачебная, реанимация длилась 24 минуты. Сердце вновь забилось в 12.00, а спустя полчаса пациента доставили в областную клиническую больницу № 2. Сейчас он получает стационарное лечение в полном объеме, – рассказала пресс-секретарь станции скорой медицинской помощи Ирина Бердюгина.

В ведомстве сообщили, что реанимация в первую минуту после остановки сердца дает большие шансы на выживание – порядка 85 процентов. Необратимые процессы в головном мозге наступают через 5 минут, если ничего не предпринимать для спасения.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU