2020-01-13T11:21:52+03:00
Происшествия

Медики полчаса боролись за жизнь тюменца, которому стало плохо в кинотеатре

К сожалению, очевидцы ничем не помогли мужчине
Вадим Бегун
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Тюменцу стало плохо в кинотеатре. Фото - pixabay.com.Тюменцу стало плохо в кинотеатре. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени медикам удалось откачать 79-летнего пожилого мужчину, который решил провести время за просмотром фильма в одном из торговых центров города. Во время сеанса пожилому человеку стало плохо, он потерял сознание.

Прибывшая на место бригада медиков диагностировала у пациента клиническую смерть. Пульс на крупных сосудах уже не определялся, дыхание отсутствовало. К сожалению, очевидцы не проводили сердечно-легочную реанимацию до приезда скорой.

– За жизнь мужчины боролись две бригады – фельдшерская и врачебная, реанимация длилась 24 минуты. Сердце вновь забилось в 12.00, а спустя полчаса пациента доставили в областную клиническую больницу № 2. Сейчас он получает стационарное лечение в полном объеме, – рассказала пресс-секретарь станции скорой медицинской помощи Ирина Бердюгина.

В ведомстве сообщили, что реанимация в первую минуту после остановки сердца дает большие шансы на выживание – порядка 85 процентов. Необратимые процессы в головном мозге наступают через 5 минут, если ничего не предпринимать для спасения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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