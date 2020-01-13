В Тюмени водитель автобуса уехал с места ДТП, сбив на зебре подростка

13 Янв. 2020 2020-01-13T14:26:08+03:00

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В Тюмени задержан водитель маршрутного автобуса № 65, который 26 декабря в районе дома № 51 на улице Казаровской сбил 17-летнюю девушку и уехал с места ДТП. Местная жительница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В ГИБДД рассказали, что на записи видеорегистратора, установленного в салоне автобуса, видно, что водитель не стал тормозить перед пешеходным переходом, несмотря на то что в тот момент дорогу переходили сразу несколько человек. После столкновения виновник дорожного инцидента покинул место происшествия.

– У автобуса треснуло лобовое стекло и было разбито одно из зеркал заднего вида. Девушка получила травму правой руки, – уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что виновником аварии оказался 49-летний мужчина. Его лишили права управления транспортными средствами сроком на один год. По факту ДТП автоинспекторы проводят административную проверку.

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В Тюмени автобус сбил девушку..

ИСТОЧНИК KP.RU