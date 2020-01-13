Пьяный бесправник устроил серьезную аварию на тюменской трассе

13 Янв. 2020 2020-01-13T10:22:56+03:00

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Накануне, 12 января, в восьмом часу вечера на 84-м километре автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск пьяный водитель без прав устроил ДТП. 23-летний молодой человек сел за руль УАЗа и при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество «Хонде», которая двигалась по главной дороге.

По информации ГИБДД, в результате дорожного инцидента три человека – 33-летний водитель японской иномарки, а также пассажиры 8 и 43 лет – получили различные травмы. Последний получил множественные травмы. Его госпитализировали в Областную больницу №24 села Ярково.

Также стало известно, что по факту ДТП проводится административное расследование, обстоятельства происшествия уточняются, передает «МегаТюмень».

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ИСТОЧНИК KP.RU