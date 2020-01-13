Потепление до +2 и снег с дождем обещают тюменцам на этой неделе

13 Янв. 2020 2020-01-13T10:21:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени на этой неделе ожидается резкое потепление до плюс двух градусов. Такая погода не характерна для юга региона в это время года.

По информации Тюменского гидрометцентра, с сегодняшнего дня, 13 января, и до субботы в областном центре будет идти снег. Местные жители будут наблюдать солнце только в среду и предстоящие выходные.

Со среды, 15 января, в городе начинается потепление. Если в этот и следующий день будет минус три градуса, то уже в пятницу потеплеет сразу до плюс двух. Правда, такая погода продержится недолго. Уже в субботу ожидается похолодание до минус четырех градусов.

Кстати, в четверг и пятницу в Тюмени будет властвовать сильный южный ветер, переходящий в юго-западный. Его порывы достигнут пятнадцати метров в секунду. К тому же в пятницу горожан ждет снег с дождем.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU