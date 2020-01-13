В Тобольске беспризорный алабай прокусил женщине руку

13 Янв. 2020 2020-01-13T10:18:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тобольске белый алабай с ошейником прокусил женщине руку. Печальный инцидент произошел на улице Третья Трудовая.

«Брат с мамой шли спокойно к остановке, собаку не трогали, громко не говорили, руками не махали. Собака взяла и набросилась. Была без хозяина. Видать, отпустил погулять! И как теперь привлечь его к ответственности? Разодрал куртку и прокусил руку», – рассказал в социальных сетях Иван Кориков.

Мужчина выразил благодарность очевидцам, кто помог его маме, спугнув опасное животное и оказав женщине первую помощь.

Стало известно, что это не первый случай нападения алабаев на людей в Тобольске. Похожий инцидент, по словам Раиля Уманова, произошел около полугода назад. Тогда в микрорайоне Южный пес набросился на девушку.

«Хозяин собаки просто смотрел на то, как пес ее грызет, и не отзывал его, пока случайные прохожие не стали собаку пинать и палкой бить, стараясь спасти девушку», – пишет очевидец.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU