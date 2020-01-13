Был весь в черном: в Тюмени вооруженный мужчина совершил разбойное нападение на магазин

13 Янв. 2020 2020-01-13T09:30:37+03:00

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В Тюмени 8 января в 19.45 было совершено разбойное нападение на продуктовый магазин, который располагается на улице Пролетарской. Преступника ищет полиция: в распоряжении редакции появилась ориентировка.

– Злоумышленник – мужчина азиатской внешности, на вид ему 35–40 лет, среднего роста. Был одет в шапку темного цвета, черную куртку до бедра с капюшоном, черные штаны и черные ботинки, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по городу Тюмени.

Пресс-секретарь ведомства Мария Новопашина рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» подробности произошедшего. Так, стало известно, что преступник угрожал продавцу ножом. Касса магазина опустела примерно на 20 тысяч рублей.

В полиции предоставили фото подозреваемого. Фото - УМВД по Тюмени.

В случае получения какой-либо значимой информации нужно сообщить в отдел полиции № 8 УМВД России по городу Тюмени, который находится на улице Белинского, 22. Также можно позвонить по номеру телефона дежурной части 794-164 либо по телефону 8-932-488-48-77 или 02.

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ИСТОЧНИК KP.RU