13 Янв. 2020 2020-01-13T08:53:24+03:00

В Тюменской области планируются временные перерывы в трансляции телеканалов. Фото - pixabay.com.

Телевещание будет недоступно в течение нескольких часов

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В Тюменской области планируются временные перерывы в трансляции теле- и радиоканалов. На объектах Российской телевизионной и радиовещательной сети будут проводить профилактические работы.

По информации, предоставленной филиалом РТРС «Урало-Сибирский РЦ», 15 января с 4.00 до 12.00 нельзя будет посмотреть телеканалы «Дисней», ТНТ, Ю-ТВ, СТС-Love. Радиоканалы «Детское радио», «Европа Плюс», «Ретро FM», «Радио Сити», «Радио Шансон», «Дорожное радио», «Красная Армия», «Диполь FM», «Юмор FM» также в это время перестанут работать.

20 января с 4.00 до 13.00 станут недоступны такие теле- и радиоканалы цифрового телевидения, как Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр», «РЕН-ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ», «Вести ФМ», «Радио России», «Маяк», а также радиоканалы «Радио России», «Радио Маяк».

Подробную информацию можно узнать, позвонив на телефон горячей линии 8-800-220-20-02 или зайдя на этот сайт.

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ИСТОЧНИК KP.RU